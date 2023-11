Motorista de aplicativo que rodou por 75h em uma semana mostra quanto de dinheiro conseguiu

A pergunta que muitas pessoas fazem entre si é a clássica: “dá para ganhar realmente um salário bom trabalhando com viagens por plataformas digitais, como a Uber ou a 99Pop?”.

O motorista de aplicativo Lucas Dias, mais conhecido como Uber Histórias, decidiu provar quanto é possível faturar trabalhando muito em uma única semana e os internautas ficaram chocados com as métricas.

Em um vídeo publicado, ele explicou que as amostras de números são do parceiro de trabalho, Luiz Ricardo, também chamado de Uber Nutella. No entanto, são reais e as datas confirmaram todo o discurso.

“Pode ver aí que é do dia 13 ao dia 20 de novembro. Olha o faturamento bruto aí na Uber”, disse Lucas, apontando para a tela do celular, que apresentava o valor de R$ 4.325,58.

Ele reforçou que foram 75h trabalhadas, aproximadamente 12h30 durante seis dias da semana.

Vale a pena ressaltar que o trabalhador tradicional brasileiro, em regime Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), exerce a profissão por apenas 44h semanais e recebe, em média, R$ 330 por isso.

Diante disso, apesar do excesso de serviço, Lucas pontuou que o esforço vale a pena, mesmo retirando os custos com combustíveis, pedágios, alimentação e manutenções do veículo.

Assista na íntegra!