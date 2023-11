Idosa de 80 anos vai parar na delegacia por motivo inesperado, em Aparecida de Goiânia

Uma confusão motivada por um animal de estimação acabou virando caso de polícia, após uma senhora de 80 anos agredir a própria filha, de 58 anos, e neta, de 26 anos.

O caso teria acontecido nesta sexta-feira (25), no bairro Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. No entanto, ele teve origens há vários meses.

Isso porque, no início do ano, a avó teria dado um cachorro para a mãe e filha cuidarem. No entanto, as duas teria doado o animal para outra pessoa, há vários meses.

Apesar disso, a idosa questionou onde estaria o cão e descobriu que não estava mais sob a posse delas.

Revoltada, a senhora teria pego um cabo de vassoura e agredido filha e neta. Ela ainda teria ameaçado as duas para que pegassem de volta o animal, se não “faria pior”.

Depois do ato de violência, as duas vítimas foram até a delegacia registrar uma queixa contra a suposta autora.