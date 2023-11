Pontes da Independência e Belo Horizonte são liberadas para trânsito neste sábado (24)

A Prefeitura de Anápolis vai liberar o tráfego das pontes da Avenida Belo Horizonte e da Avenida Independência, a partir das 17h deste sábado (25).

As duas vias estavam com as passagens interditadas em decorrência de intervenções após as chuvas que caíram na cidade no início do ano. O fim total das obras em cada um dos locais devem ser encerradas entre o fim deste ano e março de 2024.

Nas estruturas urbanas, foram feitos serviços de reconstrução, além de drenagem, construção de galerias de água pluvial, bocas de lobo, calçamento e meio-fio.

As pontes precisaram de reparos em decorrência das fortes chuvas que atingiram Anápolis. A ponte da Avenida Belo Horizonte ficou parcialmente destruída e, para evitar novas ocorrências, foi feita a construção de uma rede de escoamento de água, com uma extensão de 3 km, além de estruturas de contenção às margens do córrego.

No mesmo sentido, a reconstrução da ponte da Avenida Independência foi planejada para que tal intercorrência não se repetisse.

Dessa forma, foram construídos cerca de 1 km de galerias pluviais, com o objetivo de conter a erosão nas margens do curso d’água e reforças a estrutura no local.

Vale lembrar que a Avenida Belo Horizonte fica na região do bairro Santo André e a Independência liga o trevo do Parque Brasília à BR-060.