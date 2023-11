Existem alguns cursos em faculdades que dão bom retorno financeiro logo após você adquirir o seu diploma de conclusão de graduação e muita gente nem sabia.

Não tem muito papo, quem decide entrar em uma faculdade, fez a escolha porque busca ter uma carreira profissional de valor e, claro, pretende ganhar muito dinheiro atuando na profissão.

Algumas carreiras são muito requisitadas e pagam valores interessantes logo assim que o aluno conclui a graduação e se apresenta disponível para o mercado de trabalho.

6 faculdades que dão bom retorno e dinheiro logo após se formar

1. Psicologia

Conforme publicamos aqui no Portal6 (clique aqui e confira), o curso de Psicologia tem sido um dos mais procurados por estudantes brasileiros dos últimos anos. De 2010 para 2021, o número de matrículas nessa graduação mais do que dobrou no país, indo de 136,4 mil para 289,8 mil, crescimento de 112,4%. A necessidade de atendimento à saúde mental da população tornou-se caso de urgência e a demanda por estes profissionais está muito grande.

2. Ciência da Computação

Com a crescente importância da tecnologia, graduados em ciência da computação têm boas perspectivas de emprego e salários atrativos. O mercado demanda muito desses profissionais e o salário da carreira gira em média de R$ 4.037,87 para cima.

3. Medicina

Profissionais da saúde, especialmente médicos, muitas vezes têm retorno financeiro rápido devido à alta demanda por serviços médicos, principalmente quando já saem com o diploma na mão. Os ganhos dessa área, para um médico concursado no SUS, dedicação exclusiva, por exemplo, giram em torno de um salário inicial médio de R$ 10.000 a R$ 13.000.

4. Engenharia de Software

Engenheiros de Software projetam, desenvolvem, testam e mantêm sistemas de software. Também são responsáveis pela criação de aplicativos, sistemas operacionais e softwares de controle. Inicialmente, um engenheiro de software pode ganhar em torno de R$ 4.000 a R$ 8.000 por mês, com a possibilidade de aumentos à medida que ganha experiência.

5. Inteligência Artificial

Um profissional da área de inteligência artificial (IA) cria algoritmos avançados para resolver problemas complexos usando técnicas de aprendizado de máquina e outras abordagens relacionadas à inteligência artificial, além de aperfeiçoar e otimizar algoritmos e modelos existentes de tecnologias. Em média, um profissional de IA pode ganhar entre R$ 6.000 e R$ 15.000 ou mais por mês.

6. Administração e Gestão de Empresas

Graduados nessa área desempenham uma variedade de funções relacionadas ao planejamento, organização, direção e controle de atividades organizacionais, recursos humanos, finanças e contabilidade, marketing e vendas e gestão estratégica. Profissionais com alguns anos de experiência podem ter salários variando de R$ 5.000 a R$ 15.000 ou mais, dependendo do cargo e da empresa.

