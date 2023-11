HEANA divulga quadro de garotinho atropelado por carro em alta velocidade

O garotinho de 11 anos que foi vítima de um atropelamento no final da tarde deste domingo (26) está bem e poderá passar a noite em casa com a família.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santilo (HEANA), que emitiu boletim anunciando que o paciente recebeu alta hospitalar.

O menino precisou ser internado na unidade depois de ser atingido por um veiculo em alta velocidade, enquanto brincava de bicicleta, no Jardim Progresso

Relatos de testemunhas às autoridades policiais dão conta que o motorista teria fugido sem prestar socorro e seria até conhecido da família do garoto.

Imagem feita no local na hora do atropelamento mostra o garotinho no chão, amparado pelo pai, e vários populares cobrindo os dois com um lençol para protegê-los do Sol.

Pela gravidade do ocorrido, uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local e o encaminhou ao hospital.