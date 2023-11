Homem morre após ter parada cardíaca durante caminhada no Parque Vaca Brava, em Goiânia

Um homem, de aproximadamente 55 anos, morreu vítima de mal súbito no Parque Vaca Brava, localizado no Setor Bueno, em Goiânia. A fatalidade aconteceu na manhã deste domingo (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todo o ocorrido teve início por volta das 09h no momento em que a vítima estava realizando uma caminhada no local.

Em um dado momento, enquanto praticava o exercício, o homem acabou tendo uma parada cardíaca e vindo a óbito. Os bombeiros foram chamados.

Já no ambiente, os militares realizaram o procedimento de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi confirmado por uma médica que estava na equipe.

Além dos bombeiros, equipes da Polícia Militar (PM) também foram acionadas e estiveram no local.