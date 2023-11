Jovem viraliza após exposed de embate com dona de restaurante japonês: “pior de Goiânia”

Uma jovem de Goiânia viralizou nas redes sociais neste domingo (26) após expor uma confusão com a proprietária de um restaurante japonês da capital.

Através de vídeo, a garota revelou ter ido até o Rizu Meru, para aproveitar uma promoção. No local, no entanto, a garota relata que a comida surpreendeu negativamente.

Ao sair, a cliente afirma ter deixado uma avaliação no Google e teria sido neste momento que toda a confusão começou, pois a proprietária dos restaurante respondeu, apontando a reclamação como falsa.

“Temos um controle de qualidade eficiente, com nutricionista, e mandamos amostras para análise, justamente para nos defender de clientes com inverdades sobre a comida do restaurante. Pela foto dá para ver que você comeu quase tudo kkkk”, declarou a dona do estabelecimento, na avaliação da cliente.

A jovem ainda deu detalhes sobre a comida deixada na avaliação, apontando diversos problemas nos pratos recebidos, além de uma surpresa na cobrança da promoção.

“Eu fui nesse restaurante que se diz o restaurante dos famosos. O carpaccio estava com gosto de ranço no final, o sunomono não estava nem temperado, o arroz totalmente empapado, a parte dos fritinhos totalmente sem sal e sem gosto”, revelou.

Na sequência, a cliente afirma que resolveu tentar pedir uma cobrança pelo que foi consumido, visto que não haviam usufruído completamente do rodízio.

“Estava eu e meu namorado, não conseguimos comer e perguntamos para a garçonete qual seria o valor das peças que havíamos pedido até agora. Ela falou que esse era o rodízio inteiro e depois seriam só as reposições”, explicou.

Assim, resolveram pagar o que foi cobrado, que antes havia sido anunciado por R$ 100 para duas pessoas mas, ao vivo, descobriram que seria R$ 140, visto que o valor era somente para pagamento via dinheiro.

A reclamação evoluiu para um conflito direto entre a cliente e a proprietária, que acabaram trocando uma série de mensagens através de redes sociais, e a moça finalizou brincando.

“Ela disse que eu estava sendo ofensiva e me ameaçou de processo. Amiga, você vai me processar porque eu falei que seu sushi é ruim”.

Posteriormente, a cliente ainda postou uma ‘parte 2’, mostrando ter sido ofendida e sido chamada de lixo pela proprietária.