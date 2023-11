As notícias podem ser muito satisfatórias para alguns signos que, depois de uma fase conturbada, poderão encontrar uma resposta para o que buscavam, juntamente com uma luz do fim do túnel.

Neste ano de 2023, muitos ciclos precisaram ser quebrados deixando chateações irreparáveis e alguns questionamentos sobre “o que foi feito de errado?”. A resposta talvez não seja tão simples, mas é preciso entender que não há mais culpas!

As certezas que vocês tinham foram as verdades que aquele momento permitiu vivenciarem. Quem errou ou foi desleal precisará lidar com isso sozinho, mas os signos que estaremos mencionando aqui não devem carregar mais o peso dessa bagagem.

Afinal, remoer o passado fracassado impede que vocês deem novos passos e alcancem lugares incríveis ou até mesmo se aproximem de pessoas maravilhosas.

Logo, para dar uma virada de chave mesmo, é bom saber quais as dicas do horóscopo e como seguir, de agora em diante, no caminho da felicidade. Veja quais são esses nativos! (Leia com o Sol, ascendente ou Lua).

3 signos que depois de uma fase conturbada vão encontrar o caminho para felicidade:

1. Touro

Os taurinos podem se preparar para a chuva de novidades que vem por aí! Muito amor, recomeços, novas possibilidades e uma onda de sorte muito grande.

Não dá para ficar se escondendo atrás da pose de cabeça dura só porque tem medo de se arriscar e começar novamente. Aceite o que o universo tem para te entregar!

2. Virgem

Os virginianos também conseguirão muitas resoluções em breve. Há algumas questões incomodando as noites de sono desses nativos, mas tudo será esclarecido bem em breve. Deixe ir o que for necessário!

Além disso, uma oportunidade muito positiva promete chegar ainda nesta semana! Não tenha medo!

3. Aquário

Por fim, o aquariano conseguirá se livrar de um peso antigo, que incomodou por muito tempo (seja no campo familiar ou romântico). Os tempos de angústia acabam agora para, definitivamente, encontrarem a felicidade.

Aos que já estão em um relacionamento, vocês conseguirão resolver algumas pendências e iniciarão a melhor fase da relação. A comunicação aberta será fundamental para isso.

