Após cair da moto, homem morre atropelado por micro-ônibus na BR-153, em Goiânia

Em um acidente, ocorrido na noite deste domingo (26), um motociclista morreu após cair de moto e ser atropelado por um micro-ônibus, na BR-153, em Goiânia.

A fatalidade aconteceu no km 499 da via, na pista lateral que liga o viaduto do Condomínio Aldeia do Vale ao CEASA.

Enquanto trafegava, o condutor da moto – que era motorista profissional – se chocou com um ciclista e caiu na pista, sendo acertado pelo veículo de grande porte que vinha logo atrás.

A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. A Triunfo Concebra também compareceu e participou dos atendimentos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto estava sem iluminação traseira e seria remontada, de modo que não deveria estar em circulação – por ser considerada “sucata”.

Além disso, o próprio local carecia de iluminação – além de estar chovendo bastante.