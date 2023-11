Caminhão perde o controle e atinge três casas em Goianápolis; veja as imagens

Um caminhão desgovernado acabou destruindo três casas no município de Goianápolis, localizado na região Metropolitana de Goiânia, na manhã desta segunda-feira (27).

O caso ocorreu por volta das 11h30, no bairro Vila Denso. O veículo de cargas estava estacionado na rua, quando houve uma aparente falha no freio de mão.

Assim, o caminhão perdeu o controle e começou a andar pela rua, até que atingiu as residências.

Dentro de uma delas, estava um carro de passeio, estacionado na garagem, que acabou sofrendo diversos danos.

Apesar do susto, nenhuma pessoa se feriu no ocorrido. No entanto, as casas tiveram danos estruturais no teto e paredes, sendo que uma delas teve o muro completamente destruído.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) investigar as circunstâncias do ocorrido.