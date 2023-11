Importante avenida de Goiânia muda sentido; impacto já pode ser conferido no Waze

A partir desta segunda-feira (27), já está valendo a mudança de sentido da Avenida T-2, em trecho que passa pelo Setor Sol Nascente, em Goiânia.

Dessa forma, a via passará a ter um sentido único entre a Rua C-52 até a Rua Yokohama.

Além disso, foi fechado o canteiro central no encontro da Avenida T-2 com a Rua Luciano de Castro A. Machado e Rua C-55.

Além disso, houve outras pequenas reformas na região. Por exemplo, a retirada de semáforos com conversão à esquerda no cruzamento da via com a Rua C-7.

Por fim, no encontro da Avenida T-2 com a Rua C-52 foi instalado um novo semáforo, de dois tempos, sem conversão.

Essas alterações já podem ser conferidas no aplicativo Waze, que faz parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) da capital.