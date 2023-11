Mulher é vista sendo arrastada aos gritos para dentro de lote em construção, no Jundiaí

Um caso de violência doméstica chamou atenção de moradores do Jundiaí, em Anápolis, na noite deste domingo (26). Na ocasião, uma mulher foi vista sendo arrastada pelo parceiro para um lote em construção enquanto gritava por socorro.

Por volta das 22h, a vítima estava sendo agredida pelo homem, de 33 anos, quando a Polícia Militar (PM) foi acionada por testemunhas que pensaram se tratar de uma tentativa de estupro.

Ao chegar no local, na Avenida Juscelino Kubitschek, a equipe identificou que a mulher estava com ferimentos no rosto, pescoço e braços. No entanto, questionada sobre as lesões, ela afirmou não se lembrar de como se machucou.

Ela afirmou que se envolveu em uma discussão com o companheiro e, no processo, pode ter se chocado contra a parede.

De acordo com a vítima, a briga se iniciou porque ela não gosta quando o homem bebe destilados e, ao tentar sair, foi impedida. A justificativa do suspeito foi de que ele não queria ficar sozinho.

Diante disso, o casal foi levado ao Central de Flagrantes de Anápolis para prestar depoimento, assim como as duas filhas da mulher, ambas menores de idade. A PC agora investiga o caso.