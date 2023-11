População se mobiliza e ajuda anapolino a conquistar primeiro procedimento para evitar cegueira

Após enfrentar maus bocados, em diversas tentativas frustradas de conseguir atendimento médico de urgência pela rede pública, o anapolino José Antônio, de 54 anos, finalmente conseguiu marcar a primeira sessão do procedimento nos olhos, agendado para esta terça-feira (28).

A conquista, porém, não passa pelas mãos da Prefeitura de Anápolis, mas sim da própria população do município, que se mobilizou após o Portal 6 contar a história de José.

Emocionado, ele revelou à reportagem que foram várias as doações realizadas para ajudá-lo no momento de extrema dificuldade, quando já considerava até mesmo vender o próprio carro para arcar com despesas médicas – uma vez que ele corre um grande risco de ficar cego, caso não comece a se tratar imediatamente.

“Para mim foi muito bom, estou muito feliz e alegre mesmo. Foi uma grande vitória, não esperava isso dos irmãos, eles viram a reportagem e alguns se comoveram e me ajudaram. Consegui, até agora, R$ 2 mil, que é o preço exato para realizar o primeiro procedimento pela via privada”, contou.

Assim, os 3 procedimentos de PFC necessários – que consistem na aplicação de perfluorocarbonos na retina aliados à laserterapia – já terão início nesta semana. A cirurgia será realizada no Hospital dos Olhos de Anápolis (HOA).

Com a agilidade encontrada através das ajudas, visto que a situação requer celeridade, o casal alega ter desacreditado da via pública para resolver o problema. Mesmo com a publicização do caso, nenhum órgão oficial tentou contato ou emitiu retorno ante às diversas tentativas já realizadas por José e a esposa durante os últimos meses.

“A expectativa é de arrecadar mais R$ 4 mil, que é o valor dos outros dois procedimentos que preciso fazer, mas haverá também custos de medicamentos e outras consultas, o óculos e tudo mais. Caso a vaquinha comece a exceder, eu aviso o pessoal para parar com a arrecadação e repasso qualquer dinheiro extra para uma instituição de caridade”, completou.

Os interessados em ajudar, podem o fazer através de doações via Pix. A chave é 51047985187, sob o nome de José Antônio da Silva, em uma conta da Caixa Econômica Federal.

*Colaborou Caio Henrique.