Por indiferença ou mesmo esquecimento, muitas pessoas não olham para o tanto que essas carreiras são importantes e remuneram bem

Magno Oliver - 28 de novembro de 2023

Existem algumas profissões que muita gente não dá nada para elas, mas que ganham um alto salário no final do mês sem que muitos sequer imaginem.

Com o advento do pós pandemia e a chegada da evolução digital, muitos brasileiros acabaram ficando inativos e o índice de desemprego atingiu níveis alarmantes.

E encontrar uma vaga no mercado de trabalho competitivo que se tem hoje tornou-se uma tarefa bastante desafiadora.

Na hora de escolher uma profissão, muitas pessoas acabam esquecendo algumas carreiras que são importantes, remuneram bem, mas que acabam não recebendo uma devida importância.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas carreiras que muita gente desvaloriza, mas que pagam bem no final do mês.

6 profissões que muitos não dão nada, mas que ganham alto no final do mês

1. Assistente Social

O salário de um assistente social pode variar dependendo de vários pontos, como experiência, localização e setor de atuação.

Em média, a remuneração mensal pode variar de R$ 4.586 a $7.585. Esses números podem ser diferentes em outros estados e regiões.

2. Técnico em Instalação e Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Com a crescente complexidade e necessidade de manutenção dos equipamentos médicos, profissionais especializados nessa área são essenciais.

Em média, o salário anual desta carreira pode variar de R$ 6.500 a $9.800, a depender da região, cidade e categoria do hospital em que ele vai atender.

3. Designer de Experiência do Usuário (UX)

Com a importância crescente da experiência do usuário, designers especializados em criar interfaces intuitivas e personalizadas estão alta em demanda.

Os ganhos médios dessa categoria vão de R$4.600 a R$ 8.800 a depender do nível de trabalho, empresa e qualificação do profissional.

4. Gerontólogo

Com o envelhecimento da população brasileira, especialistas em cuidados e serviços para idosos são cada vez mais necessários.

Esse profissional tira em média R$ 3.800 a R$ 5.900 dependendo da cidade, horas de trabalho e disponibilidade de horário.

5. Fonoaudiólogo

Essa área trabalha diretamente com a promoção da saúde, prevenção, avaliação, terapia e aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos, tratando distúrbios de comunicação dos pacientes.

No Brasil, este profissional ganha em média R$ 4.217,36, podendo atingir um teto salarial de R$ 8.261,82.

6. Técnico em TI

Uma das profissões mais queridinhas e desejadas do momento. Cursos de tecnologia da informação podem abrir portas para carreiras lucrativas.

A área não exige diploma e a profissão tem pagamentos iniciais de R$ 4.600 a R$ 8.500 por mês, enquanto um técnico experiente pode ganhar bem acima desse intervalo.

