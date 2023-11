Apesar de “recado”, Alego está dividida entre Talles Barreto e Virmondes Cruvinel

No currículo, além de condição especial, deputado que corre por fora ostenta indiscutível preparo jurídico e conhecimento real sobre a Corte

Pedro Hara - 29 de novembro de 2023

Além de uma possível e temerosa disputa pela Presidência da Alego, caso Bruno Peixoto (UB) seja candidato e ganhe a Prefeitura de Goiânia, uma disputa muito mais certeira já corre nos bastidores do Legislativo Goiano.

É a indicação que a Casa tem direito ao vantajoso e poderoso cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO).

Rápidas apurou que por motivos diversos o que mais tem apoio na interna é o vice-líder do governador Ronaldo Caiado (UB), e ex-tucano, Talles Barreto (UB).

Porém, corre por fora — e tem comido muito bem pelas beiradas — o correligionário dele, Virmondes Cruvinel.

No currículo, além de ser filho do ex-deputado e ex-longevo conselheiro do Tribunal, Virmondes Cruvinel ‘Pai’, o deputado ostenta o indiscutível preparo jurídico e conhecimento real sobre a Corte.

Também lembra que no TCM, até mesmo pelos 15 anos em que o genitor esteve por lá, o nome dele é o mais simpático aos quase juízes e servidores.

Tudo isso tem poder de virar o jogo, apesar do “recado” dado por Clécio Alves (Republicanos) durante a última sessão da Alego, em que elogiou a nova recondução do conselheiro Joaquim de Castro à Presidência do TCMGO.

“Em breve terá lá ao seu lado o nosso querido deputado Talles Barreto”, disse Clécio ao cumprimentar o presidente do TCMGO, Joaquim de Castro.

Aumento no ICMS deve passar, mas com protestos de muitos deputados

Já em tramitação na Alego, o projeto projeto de lei que aumenta o ICMS de 17% para 19% em Goiás deve ser aprovado, mas com muita grita da oposição na Casa.

À Rápidas, os deputados estaduais Antônio Gomide (PT) e Paulo Cézar Martins (PL) apontam que a iniciativa é um ‘presente de natal de grego’ para população.

Clécio Alves (Republicanos) disse que votará pela primeira vez contra o Governo e apresentou requerimento para a convocação de audiência pública na Alego para discutir o assunto.

Eduardo Prado (PL) fará emenda para que a cobrança do ICMS sobre a cesta básica, energia elétrica, combustíveis e gás natural permaneça nos atuais 17%.

“Sei que minha emenda vai ser rejeitada, mas minha parte eu faço, saio de cabeça erguida e de consciência tranquila”, disse à Rápidas.

Volta da Celg, no lugar da Equatorial, é a nova bandeira de Mauro Rubem

Durante audiência pública realizada na tarde desta terça-feira (28) na Alego, o deputado Mauro Rubem (PT) defendeu que o serviço de energia seja novamente estatizado em Goiás.

À Rápidas, o parlamentar elencou os motivos para que o estado reassuma o controle da concessionária de energia.

“O serviço está horrível, tá muito ruim. Nós criticamos muito a Enel, mas a Equatorial já bateu os limites de incompetência da Enel. [Aliás], nem chamo de incompetência. O interesse deles é outro. Não é manter a energia de qualidade. O serviço está impedindo o estado de crescer”, afirmou.

Mauro lembra que esse tipo de medida já ocorreu até mesmo em países da Europa.

“Quanto de prejuízo a Equatorial já deu para o estado de Goiás, seja CPF, CNPJ, iniciativa pública ou iniciativa privada. Eu não tenho dúvidas que vai acontecer em Goiás o que já aconteceu em vários países da Europa, que é o estado retomar o controle do serviço de energia”, completou.

Mágoa profunda de aliado de Roberto ficou pior após declarações recentes

Um antigo aliado de Roberto Naves (Republicanos) está profundamente magoado com declarações recentes do prefeito de Anápolis contra ele.

O chefe do Executivo anapolino disse em entrevista que o ex-correligionário lhe deve a vida política e os cargos que teve até aqui.

Gente do entorno do afetado sustenta que a mágoa já existia por motivos outros, mas que tais declarações foram a pá de cal na relação.

“Não tem volta”, confidenciou um.

Guerra declarada entre Igor Franco e Pastor Wilson na Câmara de Goiânia

Na sessão ordinária desta terça-feira (28), na Câmara de Goiânia, o vereador Igor Franco (SD) reproduziu áudio atribuído ao colega Pastor Wilson (PMB) para acusá-lo de estar conspirando junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) para caçar-lhe o mandato.

Para Igor, o colega já saberia o resultado do processo contra ele por infidelidade partidária.

Prostitutas em guerra contra Kajuru após defesa do Vila Nova

Após o senador Jorge Kajuru (PSB) dizer que os jogadores do ABC de Natal eram “piores que prostitutas” depois de vencerem o Vila Nova no último sábado (25), trabalhadoras do Fatal Model, site de acompanhantes que patrocina o clube potiguar, lançou um vídeo repudiando a fala.

No vídeo, uma delas lembrou que as profissionais do sexo não merecem tratamento ofensivo, mas sim respeito e dignidade.

Kajuru acusou os jogadores da equipe potiguar de receber ‘mala branca’, um incentivo financeiro para que pudessem endurecer o jogo contra o Vila. Na ocasião, o ABC venceu por 3×2 e frustrou o sonho do inédito acesso colorado.

Nota 10

Para organização da Comenda Francisca Miguel, organizada pela Câmara Municipal de Anápolis. Idealizado pela vereadora Andreia Rezende (SD), a iniciativa está na segunda edição. Destaque para transmissão do evento, comandada pela competente equipe da e-Live Produtora.

Nota Zero

Para Semusa, que mesmo após 30 dias tendo recebido o repasse do Governo Federal para a complementação do pagamento do piso dos profissionais da enfermagem, não pagou os servidores. Muitos sequer receberam os valores devidos da primeira parcela, referente a maio e meses posteriores.