Morte de jovem caminhoneiro abala moradores de Anápolis

Thiago de Moura Marciano, de 28 anos, ficou dez dias internado, após sofrer mal súbito enquanto dirigia

Augusto Araújo - 29 de novembro de 2023

Thiago de Moura Marciano, caminhoneiro de 28 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quarta-feira (29). (Foto: Reprodução)

A morte do caminhoneiro Thiago de Moura Marciano, de 28 anos, abalou os moradores de Anápolis nesta quarta-feira (29), após dez dias internado e lutando pela vida.

O trabalhador, que é natural do município, sofreu um acidente de caminhão no dia 19 de novembro, enquanto passava em trecho da BR-163, próximo a Itaúba (MT), quando o veículo saiu da pista e tombou.

Segundo o Portal Master, veículo de imprensa local, o jovem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros consciente, mas apresentando confusão mental severa, sendo levado a um hospital da região.

A suspeita é de que ele tenha sofrido um mal súbito enquanto dirigia, já que não havia outros sinais que pudessem sugerir outra hipótese.

Chegando na unidade de saúde, o estado de Thiago se agravou, visto que ele sofreu um aneurisma – rompimento de uma veia no cérebro.

Após ficar mais de uma semana internado no hospital, o boletim médico do hospital confirmou a morte cerebral do jovem na manhã desta quarta-feira (29). Ele deixa uma esposa e duas filhas pequenas.