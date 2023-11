Morte de vendedor anapolino gera comoção nas redes sociais: “obrigado por fazer parte das nossas vidas”

Ele foi resgatado por uma ambulância após vomitar sangue, fruto de problemas gastrointestinais

Samuel Leão - 29 de novembro de 2023

Comunidade expressa luto pela morte de Vagner. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A morte de Vagner José Mendes, aos 54 anos, causou comoção entre amigos e familiares na cidade de Anápolis.

O vendedor de produtos alimentícios sofria com problemas de saúde e acabou não resistindo, na noite de domingo (26). Desde então, foram várias as mensagens de luto publicadas nas redes sociais.

Segundo relatos, ele teria sido resgatado por uma ambulância do Corpo de Bombeiros com vômitos de sangue e melena, que seriam sintomas de problemas gastrointestinais.

Ele chegou a ser atendido no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas não resistiu e teve o óbito confirmado por volta das 22h.

“Inacreditável que você nos deixou, ficarei com seu sorriso e sua alegria, te amarei para sempre”, expressou uma amiga.

“Oh meu iá, nosso iaiá. O que será de nós sem você? Por que deixou suas três afilhadas? Te amo tanto, está doendo tanto!”, lamentou uma familiar.

Entre as mensagens, diversas relembram o carisma e educação de Vagner, descrito como sempre ativo e alto astral.

“Infelizmente você partiu, tão cedo, e deixará saudade, saudade da sua risada, da sua alegria, o bom humor, a elegância no falar, no jeito de tratar as pessoas. Amigo lindo, um ‘gentleman’ como você dizia, vá em paz. Obrigado por fazer parte das nossas vidas e por contribuir tão lindamente com nossa história!”, apontou ainda outra amiga.