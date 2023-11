Procon autua mais de 20 empresas na Grande Goiânia durante a semana de Black Friday

Infrações foram desde falta de comprovações de descontos a até propaganda enganosa

Davi Galvão - 29 de novembro de 2023

Pesquisa foi realizada em diversos estabelecimentos. (Foto: Divulgação/Procon).

Na semana de Black Friday, o Procon Goiás autuou mais de 20 empresas em Goiânia e Aparecida de Goiânia por infrações que lesavam o consumidor.

Ao todo, foram registrados 40 autos de infração em 22 comércios diferentes, sendo 19 destes aplicados a estabelecimentos flagrados descumprindo a Lei Estadual 19607/2017, que exige a divulgação do histórico de preços de produtos e serviços – referente aos últimos 12 meses – anunciados em promoção.

A medida tem como função garantir ao cliente que o item ofertado realmente teve o valor reduzido.

Com relação a algumas dessas autuações expedidas, sete se tratam de problemas com relação a valores destacados da parcela do financiamento, outras cinco pela exposição não uniforme dos preços aos consumidores e outra foi registrada em decorrência de publicidade enganosa.

Alguns dos estabelecimentos também poderão enfrentar processos administrativos devido à ausência de cartazes informativos sobre a Lei do Troco.

Anápolis

A reportagem do Portal 6 procurou o Procon Anápolis para coletar os dados obtidos pelo órgão na cidade, mas foi informada de que os resultados ainda estavam sob análise.