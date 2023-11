Sebrae anuncia vagas com R$ 7.959,44 de salário em Goiás; veja como se inscrever

Candidatos devem ter concluído o nível superior de ensino. Inscrições ficarão abertas entre 04 e 22 de dezembro

Augusto Araújo - 29 de novembro de 2023

Fachada de prédio do Sebrae. (Foto: Reprodução)

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae-GO) divulgou a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva.

São duas oportunidades para Analista Técnico I, com remuneração no valor de R$ 7.959,44. Para participar, é exigido nível de escolaridade superior nas seguintes áreas:

Administração

Agronomia

Ciências Contábeis

Ciências de Dados

Ciências Econômicas

Engenharias (diversas engenharias)

Pedagogia

Comércio Exterior

Relações Internacionais

A inscrição deverá ser feita por meio do Portal do Candidato do Instituto Verbena/UFG, banca responsável pela organização da seleção, entre os dias 04 e 22 de dezembro.

Para realizar o registro, é necessário pagar uma taxa de R$ 100.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva, prevista para o dia 21 de janeiro de 2024.

Mais informações a respeito do processo seletivo podem ser conferidas dentro do Portal do Candidato.