Delegado Manoel Vanderic relembra crime de trânsito que comoveu Anápolis

À época do ocorrido, motorista embriagado pagou a fiança de R$ 2 mil e foi liberado. Família diz sofrer até hoje com a perda do jovem

Samuel Leão - 30 de novembro de 2023

Cesar Sakai de Meireles Reis não resistiu aos ferimentos após ter sido atropelado por um caminhão bitrem. (Foto: Arquivo pessoal/ Julio Cesar Akizuki)

O delegado Manoel Vanderic utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (30), para relembrar um crime de trânsito que chocou Anápolis, em 2022. O caso em questão foi a morte do jovem César Sakai de Meireles Reis, de 24 anos, atingido por um motorista de caminhão embriagado.

Na publicação, ele aponta que já se passaram 18 meses desde que ele, filho único do casal Júlio e Tamae, foi vitimado em um acidente no trevo do Recanto do Sol. Na época, o motorista pagou a fiança de R$ 2 mil e foi liberado.

Vanderic ainda estabeleceu um paralelo, visto que, na noite desta quarta-feira (29), dezenas de motoristas teriam sido flagrados dirigindo embriagados. Dentre estes, ele revelou que havia diversos perfis, como empresários, donas de casa, médicos, analfabetos, policiais e outros.

“Na igreja, todo mundo é santo. Diga-me quem você é atrás o volante e poderei definir sua personalidade”, ressaltou, na postagem.

Ele reforçou que a maioria que mata no trânsito é reincidente, de modo que as punições brandas não seriam o suficiente para evitar que as práticas continuassem.

“Meu filho hoje é mais uma estatística, mais um número. A gente acha que nunca vai chegar na nossa casa, e chega. Do meu filho eu posso falar, ele era um moleque bom, e ele está em um lugar bom, disso eu tenho certeza”, desabafou o pai do garoto, em vídeo.

César Sakai foi morto no dia 21 de maio de 2022, deixando para trás uma família inconsolável. A primeira audiência do caso, definido pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) como homicídio doloso, está marcada para o dia 03 de abril de 2024.