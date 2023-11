Em depoimento, Naiara Azevedo diz temer pela própria vida e pede medidas protetivas

Cantora procurou uma DEAM em Goiânia, onde denunciou ter sido vítima de violência doméstica e constrangimento

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2023

Cantora Naiara Azevedo. (Foto: Reprodução/Globo)

Durante o depoimento, prestado na noite de quarta-feira (29), na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Goiânia, a cantora Naiara Azevedo afirmou temer pela própria vida.

A justificativa é por conta da contratação de um seguro de vida feita pelo próprio ex-marido Rafael Alves Cabral, de 38 anos. Conforme ela, o valor e alto e somente ele seria beneficiado caso a cantora venha a óbito. O relacionamento deles durou 10 anos, mas estão separados desde julho de 2023.

Adicionado isso, a artista afirma ter sofrido com episódios de violência física. De acordo com a cantora, no dia 07 de julho deste ano, o ex-marido teria a agredido e complementado: “bêbada, louca, vou acabar com a sua vida e com a sua carreira”.

Segundo a artista, ela e Rafael teriam realizado acompanhamentos psiquiátricos, mas, após o episódio, o casamento chegou ao fim.

Mesmo depois do término da relação, a sertaneja ainda teria lidado com outros problemas. Um deles, conforme o depoimento, foi a partilha de bens, uma vez que o ex-marido e o cunhado – que são sócios dela – estariam tirando proveito para prejudicá-la nas apresentações.

Naiara afirmou que eles teriam trancado os equipamentos, que pertence a ela, nas véspera de shows e que, caso ela quisesse usar, teria que alugá-los.

A cantora expressou o desejo de representar criminalmente contra o ex-marido, além de ter solicitado a emissão de Medidas Protetivas de Urgência, tanto contra o ex-parceiro e também o ex-cunhado.