Pedidos feitos por crianças de Goiânia e Anápolis para Papai Noel dos Correios são de cortar o coração

Iniciativa tem como objetivo realizar desejos dos pequenos que vivem em situação de vulnerabilidade social

Gabriella Pinheiro - 30 de novembro de 2023

Papai Noel dos Correios de 2023. (Foto: Divulgação/ Correios)

Materiais escolares, bolas e até cestas básicas. Os pedidos feitos por crianças de Goiás para a campanha do Papai Noel dos Correios 2023 são, na maioria, simples, mas conseguem emocionar e despertar um mix de sentimentos em quem lê.

A iniciativa tem como objetivo realizar os desejos dos pequenos que vivem em situação de vulnerabilidade, por meio de cartas escritas por eles. A ideia é que os documentos sejam adotados por uma pessoa, empresa ou órgão público.

Um dos pedidos emocionantes foi feito por uma menina, de apenas 07 anos, em Goiânia. Na cartinha, a pequena pede para que o Papai Noel dê de presente materiais escolares.

“[…] Gosto muito de estudar, mas eu preciso muito da sua ajuda com os meus materiais escolares. Minha mãe é separada do meu pai e trabalha em casa para cuidar de mim e do meu irmão. O que o meu pai paga de pensão é muito pouco e não dá para parte da nossa despesa. Peço por favor para que o senhor nos ajude e desde já agradeço. Que Deus te abençoe”, finaliza.

Outro recado foi escrito por um garotinho, também de 07 anos e morador da capital. A carta acompanha as demais no quesito humildade e pede apenas uma bola para realizar o sonho de ser jogador de futebol.

“Papai Noel, neste Natal eu quero ganhar uma bola de futebol. Quando eu crescer eu quero me tornar um grande jogador, igual o Messi. Por isso, peço uma bola de futebol para eu brincar. Feliz Natal”, diz.

Assim como a primeira, uma criança de Anápolis, de 09 anos, pediu ajuda ao Papai Noel para que ele comprasse o kit de material escolar.

“[…] Meus pais não têm condições de comprar material escolar. Eu preciso de mochila, caderno, lápis de cor, bolsinha, canetinha e etc. Eu preciso muito”, escreveu.

Ela também aproveita a ocasião para pedir roupas e calçados e revelar que espera ganhar “muitos presentes” durante a época.

Uma outra carta, feita por uma menina de 11 anos, também surpreende pelo pedido: uma cesta básica para que ela e a família possam comemorar o Natal.

“Na minha casa mora a minha mãe e o meu pai, os meus quatro irmãos – são três meninas e um menino – e dois dos meus irmãos são especiais e por esse motivo minha mãe não trabalha, simplesmente meu pai trabalha. Por isso passamos dificuldades. Moramos de aluguel e sei que não podemos ter uma ceia gostosa. Então gostaria muito de pedir, se fosse possível, ganhar uma cesta básica para termos uma ceia gostosa”, diz ela.

Os interessados em atender um dos pedidos solicitados podem adotar uma das cartas por meio do Blog do Noel ou nas agências participantes dos Correios.