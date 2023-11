Por aclamação, Marconi é eleito presidente nacional do PSDB

Ex-governador de Goiás assume a sigla após 29 anos filiado

Pedro Hara - 30 de novembro de 2023

Marconi Perillo foi aclamado presidente do PSDB Nacional. (Foto: Reprodução/Youtube PSDB)

Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) foi aclamado presidente nacional do PSDB. A convenção que o levou ao comando do partido foi realizada na manhã desta quinta-feira (30), em Brasília.

Marconi liderou o bloco apoiado por Aécio Neves. Agora ex-presidente do sigla, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, chegou a lançar a candidatura do ex-senador José Aníbal, mas retirou a postulação.

No primeiro discurso após a aclamação, Leite agradeceu a esposa de Marconi Perillo, a ex-primeira dama Valéria Perillo, por ter “cedido” Marconi para conduzir o PSDB.

Eleito, o ex-governador relembrou a trajetória de 29 anos dentro do legenda e que o “enche de orgulho” chegar à presidência da sigla.

Na fala, Marconi destacou que chega em um momento difícil, onde o partido está com bancadas reduzidas e que precisa ser estruturado em várias regiões do país.