Confira as rotas da Caravana de Natal da Coca-Cola em cidades de Goiás

Caminhão iluminado com o Papai Noel passará por 12 municípios goianos

Maria Luiza Valeriano - 01 de dezembro de 2023

Caravana da Coca-Cola passará por diversas cidades goianas (Foto: Divulgação)

A Caravana Iluminada da Coca-Cola estará alegrando terras goianas entre os dias 01 e 16 de dezembro. Com rota em 12 cidades diferentes, o tema deste ano é “Desperte o Papai Noel que há em você”.

A Coca-Cola levará a atração para 34 países da América Latina, sendo que, em Goiás, serão cinco Caminhões Iluminados com o Papai Noel. Entre as cidades que receberão a Caravana estão: Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Trindade.

Já se trata de quase três décadas que a empresa realiza a rota de alegrar as pessoas com o veículo decorado do Papai Noel.

“A Caravana de Natal da Coca-Cola se tornou uma tradição deste período de festividade, reunindo famílias e comunidades para viverem juntas a magia do Natal. Esperamos poder encorajar as pessoas a abraçarem a magia das celebrações,” afirmou Claudia Navarro, Vice-presidente de Marketing para a América Latina da Coca-Cola Company.

Confira a programação

01/12: Trindade – Fábrica/Vila São Cottolengo/Lago Municipal/Praça Prefeitura

02/12: Hospital Araújo Jorge/ Praça Criativa (Senador Canedo)/Caldazinha/Praça Presidente Kennedy – Jardim Novo Mundo

03/12: Goiânia – Flamboyant Shopping/Carrefour/Alphaville Flamboyant

04/12: Goiânia – República Street Mall /Parque Flamboyant/Oscar Niemeyer/Jardins Milão

05/12: Goiânia – UniAlfa Perimetral/ Star Shop/Vila Mutirão/Jardim Primavera/Portal Shopping/Shopping Cerrado

06/12: Goiânia – Fábrica/Plaza D’oro Shopping/Praça Tamandaré/Shopping Bougainville/Goiânia Shopping

07/12: São Luís de Montes Belos – Espelho D’água/Praça Matriz

08/12: Anápolis – Parque Jaiara/ Parque Ipiranga

09/12: Goiânia – Evento GJA (Castros Hotel)/ Shopping Cidade Jardim/ Passeio das Águas

10/12: Rialma/Ceres

11/12: Aparecida – Filial de Aparecida/Aparecida Show/Aparecida Shopping

12/12: Aparecida – Buriti Shopping/Portal Sul

13/12: Trindade II – Pontakayana/Jardim Marista/Maysa

14/12: Guapó/Abadia de Goiás

15/12: Morrinhos

16/12: Goianira/Inhumas