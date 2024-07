Bebê de 7 meses morre após ser atropelado por caminhonete enquanto passeava com a mãe

Vítima estava junto da irmãzinha, de 2 anos, que também precisou ser hospitalizada

Thiago Alonso - 18 de julho de 2024

Caminhonete atropelou o carrinho de bebê. (Foto: Reprodução)

Um bebê, de 07 meses, morreu na tarde desta quinta-feira (18), após ficar mais de 15 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

Ele foi encaminhado para a unidade de saúde na madrugada do dia 04 de julho, após ser vítima de um atropelamento enquanto passeava com a mãe em um carrinho de bebê no município de Montividiu, a 281 km da capital.

Na ocasião, a jovem, de 28 anos, atravessava uma rotatória com a vítima, que estava junto da irmãzinha, de apenas 02 anos.

No entanto, por conta da falta de iluminação da via, por volta das 20h29, uma caminhonete os atingiu, arremessando os pequenos na calçada. Com a colisão, ambos tiveram fraturas, enquanto a mãe não teve maiores ferimentos.

Com isso, o condutor do veículo prestou auxílio a família, acionando a Polícia Militar (PM), que constatou que ele estava a menos de 40 km/h durante o incidente, devido a um radar da via. Também foi realizado o teste do bafômetro, o qual confirmou que ele não havia consumido álcool.

Logo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi solicitado, encaminhando os irmãos para o Hospital Municipal e Maternidade Dona Zebina, onde receberam atendimento médico.

Apesar disso, na madrugada do dia seguinte, o bebê mais novo sofreu uma piora no quadro, precisando ser encaminhado para o HUGOL, em Goiânia.

Lá, ele ficou internado por 15 dias até falecer nesta quinta-feira (18).

Agora, o caso será encaminhado para as autoridades competentes, que devem realizar os devidos procedimentos legais.