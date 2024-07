Câmeras flagraram momento em que policial é morto a tiros pelo próprio irmão

Nas imagens, é possível ver que, momentos antes da fatalidade, o militar espancou o autor dos disparos

Davi Galvão - 13 de julho de 2024

Câmeras flagraram toda a briga entre os irmãos. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança registraram o momento no qual o policial militar Tiago White Rodrigues de Araújo, de 33 anos, foi morto a tiros, na própria festa de aniversário, pelo irmão, de 24, em Uruaçu, região Norte de Goiás.

Nas imagens, é possível ver a briga que resultou na fatalidade, ocorrida nesta quinta-feira (11), quando Tiago aparece agredindo o irmão, com tapas, socos, chutes e empurrões.

Mesmo após o mais novo cair no chão e com parentes tentando separar a briga, o policial continua as agressões, chegando a puxar os braços do jovem, que tentava se defender, para poder lhe desferir mais tapas.

Momentos depois, o irmão que estava ferido, sai cambaleando e adentra na residência e logo retorna, com a arma do mais velho, e realiza dois disparos.

Tiago então cai dentro da piscina e tenta se afastar do parente, enquanto outros familiares tentam desarmá-lo. Um dos tiros atingiu a mão do militar, enquanto o outro perfurou o abdômen.

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar (PM) foram acionados e compareceram no local.

Os militares aplicaram manobras de reanimação, enquanto transportavam o homem até o hospital. Apesar dos esforços, ele não resistiu e teve o óbito confirmado.

O irmão mais novo foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça. O caso permanece sendo investigado pelas autoridades.