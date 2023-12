Delírios preocupantes de um fazendeiro que abandonou Anápolis e se acha coronel

"Sr. Prefeito fazendeiro! Baixa a bola e não se intitula “o representante da direita”. Isso é uma piada ou um futuro meme. A população não vai acreditar nessa sua conversa"

José Fernandes - 01 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal/José Fernandes)

Nesta semana o senhor Prefeito de Anápolis deu uma entrevista ao jornal OPÇÃO. Nas respostas encontramos sonhos, mentiras e até delírios. Senão vejamos:

1) Afirmou que a recente viagem à China foi “muito produtiva” e que pode render ganhos com o desembaraço no Porto Seco. E que as empresas estão em contato “muito quente, mas nada definido”. Um vendedor de ilusões que afirma genericamente que Anápolis tem “possibilidades de parceria e crescimento” para justificar o passeio.

2) Num surto de valentia, desafiou o governo anterior do PT a comparar os números das gestões. Não sou petista, mas certamente o senhor prefeito fazendeiro virou chacota dessa turma. Nem vou falar das escolas integrais do município que hoje não tem, e também do número de unidades de atendimento de saúde porta aberta.

3) Disse que antes da sua gestão, a prefeitura não tinha nenhum centro cirúrgico. Essa é uma mentira deslavada. Tinha e inclusive operei vários pacientes. Era no Hospital Municipal Jamel Cecílio, e resolvíamos casos que hoje são encaminhados para Goiânia, como nos traumas infantis. Sem falar nos pacientes que hoje são encaminhados de Anápolis para Pirenópolis, Jaraguá e Uruaçu para operar.

4) Em outro momento, afirma que tem o apoio das igrejas Assembléias de Deus e de todas as “tradicionais de direita”. Desprezando outras igrejas e dando a entender que os líderes, pastores e os nossos irmãos evangélicos estão sob o controle do fazendeiro. Como se tudo fosse um curral e ele estivesse com a chave da porteira, pronto para orientar o caminho que esses fiéis devem seguir.

5) No final da entrevista expõe o seu sonho de ser prefeito de Goiânia e Governador do Estado. Sou ortopedista e não domino psiquiatria, mas durante o curso de medicina aprendi que indivíduos com autoestima inflamada e mania de grandeza podem ser um indicativo de doença mental, como o Transtorno Bipolar. Nada contra esses doentes, até porque tem tratamento.

Sr. Prefeito fazendeiro! Baixa a bola e não se intitula “O REPRESENTANTE DA DIREITA”. Isso é uma piada ou um futuro meme. A população de Anápolis não vai acreditar nessa sua conversa.

E já que continua dizendo reiteradas vezes que está “disposto a resolver problemas e a cuidar de pessoas 24h por dia”, começa respeitando os servidores da enfermagem que não receberam o piso do seu salário e o dinheiro federal está na conta. Respeite os servidores do LACEMA, nosso laboratório municipal, e também os técnicos de imobilização ortopédica que estão subutilizados. Respeite os pacientes que aguardam há meses consultas, exames e cirurgias.

A saúde está colapsada e sua gestão no caos. Muitas historinhas maquiadas na internet que não mostram a realidade, blindados pela militância midiática.

Anápolis precisa dos anapolinos.

Não ‘É isso’!

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.