Goiânia está com inscrições abertas para 6 novos cursos gratuitos

Interessados deverão se registrar até o dia 04 de dezembro. Grupos minoritários terão prioridade no atendimento

Augusto Araújo - 01 de dezembro de 2023

Fachada do Senai Goiás. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Goiânia, em parceria com o Senai Goiás, anunciou a abertura de 06 cursos gratuitos de capacitação para toda a comunidade da capital.

As turmas terão vagas limitadas e as inscrições já estão abertas, se estendendo até o dia 04 de dezembro. As aulas terão início no dia 05 do mesmo mês e vão até 16 de fevereiro de 2024. Confira a lista completa ao final da matéria.

Os interessados podem se inscrever por meio do link disponível no perfil do Instagram @direitoshumanosgyn, ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), localizada na Rua 4, nº 1054, Setor Central, onde ficava uma agência do Banco do Brasil.

Terão prioridade no atendimento grupos minoritários, como mulheres, pessoas pretas, população LGBTQIA+, Pessoas com Deficiência (PcD), dentre outros.

Confira a seguir todos os cursos oferecidos: