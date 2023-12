Moradores de Goiânia denunciam estar sofrendo furtos em massa e encontrando os itens na feira depois

Homens, flagrados em vídeo, estariam "fazendo a festa" em alguns setores da cidade, realizando furtos em casas e comércios

Samuel Leão - 01 de dezembro de 2023

Furtos e roubos são denunciandos no Setor Aeroporto e no Centro, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Moradores do Setor Aeroporto e do Centro de Goiânia vivem uma onda de insegurança, causada pela ação recorrente de furtos na região. Além de várias ocorrências terem sido registradas por câmeras de segurança, as vítimas ainda encontraram alguns dos itens sendo vendidos na Feira da Marreta.

Relatos apontam que os homens flagrados estariam cometendo diversos crimes na área, tanto em uma clínica médica como no Hospital da Mulher e em apartamentos e casas. Ainda foi observado que os suspeitos costumam atuar pela madrugada, entre as 02h e as 04h.

“Moro no Setor Aeroporto e tem um ladrão fazendo a festa por aqui. E o pior, tudo que ele roubou na clínica médica da minha prima, ela encontrou na Feira da Marreta sendo vendido. Ele já roubou o apartamento da síndica de um prédio aqui e uma bicicleta de outra conhecida no mesmo setor. Novos casos aparecem todos os dias”, desabafou uma das vítimas, em entrevista ao Portal 6.

As ocorrências são recentes, e teriam se intensificado nos últimos dias. Apesar dos registros em vídeo, ainda não se sabe a identidade ou paradeiro dos suspeitos, de modo que a Polícia Militar (PM) teria ido, na manhã desta sexta-feira (01), recolher provas no Hospital da Mulher.

“Aqui em casa foi na madrugada de ontem, ele entrou no Hospital por volta de 01h, às 02h40 ele pulou o muro e passou para o prédio. Ele colocou uma escada em cima de um carro, próximo do muro, passou pela cerca elétrica, entrou no quarto da minha filha e roubou a casa”, revelou outra vítima.

Ela ainda apontou que, pouco depois, por volta das 04h30 da manhã, soube de um outro furto em uma pastelaria da região, no qual uma moto teria sido levada.