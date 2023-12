Motociclista fica ferido após parar debaixo de caminhão, em Anápolis

Vítima estaria falando no celular enquanto trafegava na via e não respeitou o pare

Gabriella Pinheiro - 01 de dezembro de 2023

Caminhão e moto envolvidos no acidente. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 21 anos, teve que ser encaminhado até uma unidade hospitalar após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão, na Vila União, em Anápolis. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º).

A colisão teria ocorrido quando o motorista do veículo de grande porte, de 50 anos, contornava uma rotatória, mas foi surpreendido com o motocicleta e não conseguiu frear a tempo.

Em depoimento, o condutor do caminhão afirmou que a vítima não respeitou o pare escrito na via e que estava com conversando no celular enquanto dirigia. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no endereço.

No local, os policiais encontraram o motociclista desacordado e com ferimento na perna.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) precisou ser acionado para prestar os primeiros socorros e encaminhá-lo ao hospital.

Já a moto foi encontrada presa no veículo de grande porte. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).