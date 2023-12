O truque para melhorar o Wi-Fi e deixar sua internet mais rápida

Ruan Monyel - 01 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Inova Lep/YouTube)

Se a frase “o Wi-Fi caiu” é comum na sua casa, existem técnicas simples para deixar a internet mais rápida que você precisa conhecer.

Em um mundo cada vez mais conectado, a qualidade da conexão Wi-Fi tornou-se crucial. Seja para trabalho, estudo, entretenimento ou comunicação, uma internet rápida é essencial.

Felizmente, existem truques simples que podem melhorar significativamente a velocidade da sua conexão. Ficou curioso? Leia até o final e aplique essas dicas em casa.

Primeiro de tudo, escolha uma localização estratégica para o roteador. O posicionamento do equipamento desempenha um papel fundamental na qualidade do sinal.

Coloque-o, preferencialmente, em um local central da casa, longe de obstáculos como paredes e móveis. Evite esconder o roteador em armários, pois isso pode prejudicar a propagação do sinal.

Outra dica importante, conhecida como “a regra dos 30 centímetros” consiste em deixar seu equipamento longe de qualquer outro eletrônico, pois, ele pode prejudicar na conexão com os demais eletrodomésticos.

Mais um truque que pode ajudar é reiniciar o roteador mesmo que a conexão esteja funcionando. Retirar o equipamento da tomada por alguns segundos e despois colocá-lo, pode melhorar a velocidade da conexão.

Atualize seu equipamento, caso seu Wi-Fi não tenha a opção de rede 5 GHz, entre em contato com seu provedor e peça a troca do aparelho.

Caso sua casa seja grande, utilize repetidores de sinal, para que ele se propague sem grandes barreiras por todo o terreno.

Por mais óbvio que pareça, trocar a senha da internet é uma boa opção para dizimar os “ladrões” da vizinhança e desafogar a quantidade de conexões.

Implementar esses truques simples pode fazer uma grande diferença na velocidade e confiabilidade da sua conexão Wi-Fi.

Ao seguir essas dicas, você estará no caminho certo para desfrutar de uma internet mais rápida e eficiente no conforto do seu lar.

