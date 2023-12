Sábado (02) é dia de espetáculo de dança em Anápolis

Serão três sessões, às 14h30, 17h e 19h30, no Teatro São Francisco

Da Redação - 01 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Plié Studio de Dança)

Neste próximo sábado (02), a Plié Studio de Dança apresentará o espetáculo Ubuntu, em Anápolis.

Contando com a direção artística de Danielle Abrão e direção executiva de Ludmilla Lima, a obra traz a história de Amina, uma guerreira virtuosa que vive sob os cuidados das mulheres de sua aldeia.

Com um futuro promissor, sendo considerada a futura rainha do seu reino e de seu povo, é sequestrada por exploradores que buscam encontrar o portal que dá acesso a tudo que há de mais belo e potente em recursos naturais do continente africano.

Fiel aos seus, não entrega a localização do território, mas cresce sob os cuidados dos exploradores que a educam e a fazem uma das mais sagazes descobridora.

Durante o espetáculo, haverão muita dança e ação para acompanhar a aventura de Amina. Este ano, o espetáculo será apresentado em três sessões (às 14h30, 17h e 19h30), no Teatro São Francisco, no bairro Jundiaí.

Encontro entre a cultura popular e clássica

Uma das surpresas do espetáculo é a participação do Baque Trinca Ferro no fechamento da apresentação. O grupo, que atua com estudos em ritmos percussivos brasileiros, integra a apresentação trazendo um número final.

Ludmilla Lima e Danielle Abrão defendem que a dança rompe barreiras e que o clássico e o popular são uma fusão poderosa para a formação pessoal de suas bailarinas.

9 anos de Plié Studio de Dança: amadurecimento e reconstrução

Em 2023, a Plié Studio de Dança completou nove anos de existência. Fundada por Danielle Abrão e Ludmilla Lima, a instituição tem se consolidado como referência no ensino de dança em Anápolis.

Com uma visão focada na atenção às especificidades de cada bailarina e no ensino inclusivo de dança como atividade de desenvolvimento físico, artístico e psicossocial, a academia teve um crescimento exponencial nos últimos anos.

O amadurecimento dos últimos dois anos garantiu além de um espetáculo final em 2022 extremamente elogiado pelo enredo, construção narrativa e coreográfica, a aprovação da Plié Produções – um braço profissional de produção artística da Plié – em diferentes leis de incentivo: o Fundo Municipal de Cultura da Prefeitura de Anápolis por duas vezes, o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás e, por último, o Prêmio Funarte do Governo Federal, a ser executado em 2024.

Com estas conquistas, foram produzidos os espetáculos Versões de Caixa e 3×3 – o último tendo como elenco estreante e profissional, as estudantes que em 2023 se formam na modalidade de ballet clássico.

Agora, a família Plié encerra o ano com a apresentação do espetáculo Ubuntu. O nome, que traz uma filosofia africana que diz sobre conexão, foi escolhido por votação pública em que a escola mobilizou mais de 14 mil comentários nas duas postagens que apresentavam os nomes sugeridos.

Um resultado incrível de participação que demonstra o apego e conexão dos bailarinos, pais e corpo docente com a escola e com este importante momento de fechamento.

Mais informações

Espetáculo Ubuntu

Data: 02 de dezembro (sábado)

Horário: sessões às 14h30, 17h e 19h30

Ingressos: R$ 60

Mais informações pelo: (62) 9339-3583