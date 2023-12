6 lugares em Goiás que são incríveis e muita gente ainda não conhece

Locais têm chamado atenção de turistas com belezas naturais e possibilidade de aventuras

Augusto Araújo - 02 de dezembro de 2023

Salto de São Domingos, em Piranhas. (Foto: Reprodução/TripAdvisor)

Goiás é um estado repleto de belezas naturais, espalhados entre diversos municípios distribuídos pelos quatro cantos da região.

No entanto, alguns lugares incríveis no território goiano ainda não são tão conhecidos pelo grande público.

Sendo assim, o Portal 6 fez uma lista com algumas dessas localidades que estão chamando a atenção dos visitantes que por lá passam.

6 lugares que em Goiás são incríveis e muita gente ainda não conhece

1. Caiapônia

Em primeiro lugar, temos Caiapônia, cidade no Sudoeste Goiano. O local é possui uma forte tendência ao ecoturismo, com belas paisagens e muita natureza preservada.

Os turistas podem aproveitar as várias trilhas e cachoeiras para praticar esportes radicais, como rapel e mountain bike. Além disso, pontos como a Serra do Gigante Adormecido chama a atenção pelo caráter místico.

2. Piranhas

Na sequência, Piranhas é um município vizinho a Caiapônia, separadas por apenas 70 km de distância.

A cidade também possui uma forte inclinação ao ecoturismo, com águas cristalinas e diversas cachoeiras para todos os gostos. Dentre elas, está o Salto de São Domingos, que possui 90 metros de altura (equivalente a um prédio de 30 andares).

3. Doverlândia

Ainda no Sudoeste Goiano, Doverlândia é outra localidade que se destaca pela forte presença da natureza e belezas típicas do Cerrado.

No município, os visitantes podem aproveitar as cachoeiras para se banhar, conhecer cavernas com pinturas rupestres e ainda praticar a pesca nos rios da região.

4. Baliza

Em seguida, a cidade de Baliza é uma que se destaca pelo turismo religioso, chamando atenção com capelas e igrejas, além das festas tradicionais.

Contudo, ela também chama a atenção no ecoturismo, especialmente com a presença do Salto Paraguassú, uma cachoeira de 94 metros de altura em meio a estruturas rochosas.

5. Cânions do Rio Araguaia

Ainda dentro do município de Baliza, vale destacar essa formação geográfica que se formou em uma planície nas proximidades da região.

O local possui mais de 50 km de extensão, cercada por paredões de arenito e composto por passagens de água estreitas.

Para quem quiser atravessar o local de bote, expedições são realizadas no local, levando quatro dias para serem concluídas.

6. Mineiros

Por fim, a cidade de Mineiros é outra que chama bastante atenção pelas belezas naturais. No total, são mais de 120 cachoeiras que podem ser exploradas.

Entre os principais destaques, está a Cachoeira da Pinguela, do Sucuri e a dos Dois Saltos. O município também abriga o Parque Nacional das Emas, importante unidade de conservação ambiental do estado de Goiás.