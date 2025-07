Um dos rios mais lindos do mundo fica a poucos quilômetros de Goiás

Destino surpreende pela beleza e por colecionar recordes surpreendentes

Thiago Alonso - 12 de julho de 2025

Rio Azuis é o menor do Brasil em extensão (Foto: Thiago Sá/Governo do Tocantins)

Localizado a apenas 57 km de Goiás, o Brasil esconde uma das belezas naturais mais impactantes: um rio com um azul tão forte e água tão cristalina que mais parece ter saído de um filtro do Instagram.

Essa paisagem da natureza se chama Rio Azuis e está situada em Aurora do Tocantins, um pequeno município do estado vizinho com pouco mais de 3,3 mil habitantes.

Além da beleza que tira o fôlego de qualquer um, o manancial ainda coleciona alguns recordes, sendo ele o menor rio do Brasil, menor da América do Sul e o terceiro menor do mundo.

Ao todo, o Rio Azuis conta com uma extensão de apenas 147 metros de curso d’água. Para se ter ideia, o maior rio de Goiás, o Rio Araguaia, possui 2.115 km — 2,1 milhões de metros a mais que o fluente tocantinense.

Outra diferença é que o rio começa e termina no mesmo lugar, conectando duas fontes que surgem no meio de pedras de calcário, completando a paisagem.

Não o bastante, o curto trajeto é cercado por uma vegetação típica do Cerrado, com formações rochosas aliadas a um fluxo constante e volumoso d’água.

Para quem quer visitar o Rio Azuis saindo de Goiás, basta dirigir alguns poucos quilômetros, sendo necessário pegar apenas 57,2 km de estrada saindo de Campos Belos.

Já quem procura sair de Goiânia, o trajeto é um pouco mais longo, mas ainda recompensador: 693 km. Para quem parte da Região do Entorno do Distrito Federal (DF), a viagem não deve passar de 434 km saindo de Planaltina.

Chegando lá, Aurora do Tocantins está preparada para receber turistas de todos lugares, com uma infraestrutura singela, mas suficientemente agradável.

Para aqueles que se limitam à paisagem e não gostam de pegar trilhas, também é possível chegar ao Rio Azuis tranquilamente de carro.

