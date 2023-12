Com lavagens de até R$ 3,5 mil, “salão de beleza para carros” faz sucesso em Goiânia

Xampu e condicionador para os pneus estão entre os itens do pacote diferencial de atendimento, que engloba até helicópteros

Maria Luiza Valeriano - 02 de dezembro de 2023

Empresa se instalou em Goiânia devido à posição estratégica e mercado em crescimento (Foto: Divulgação)

Torna-se cada vez mais comum encontrar carros de luxo nas ruas de Goiânia. Com isso, cresce o mercado para atender às necessidades dos donos, que agora buscam levar os amados veículos aos ‘salões de beleza’ para tratamentos, que chegam a R$ 3,5 mil.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Importadas de Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa), o número de emplacamentos de carros de luxo cresceu 29% apenas no primeiro semestre de 2023.

“É um mercado que vem crescendo. Esse cliente é mais seletivo e se importa com onde ele leva e quem vai por a mão no carro”, explicou o CEO da Aqualis Soluções, Rafael Gonçalves, ao Portal 6.

A Aqualis Soluções é especializada em fornecer tanto os produtos de limpeza quanto os equipamentos e máquinas. Fundada em São Paulo, em 2016, a empresa abriu uma unidade em Goiânia ao identificar a posição estratégica em relação ao país, assim como a expansão do mercado de luxo na cidade, segundo o CEO.

Atualmente, a Aqualis atende mais de 1 mil pessoas por mês, sendo que os clientes diretos são proprietários de grandes frotas ou empresas de estética automotiva que mais se assemelham a salões de beleza para carros.

Isso porque entre os produtos oferecidos pela empresa e usados na limpeza, os mais vendidos são o ‘xampu para carros’, ‘condicionador para pneus’, desincrustante e desengraxante.

O tratamento completo começa em R$ 1,1 mil e pode chegar a custar R$ 3,5 mil em alguns estabelecimentos de estética, como o do Fabrício Alves Ramos.

Segundo ele, “a lavagem do carro que oferecemos varia de acordo com o modelo e a necessidade do proprietário”.

É pensando nisso que Fabrício se tornou cliente da Aqualis, para garantir produtos de alto padrão, sanando a necessidade da clientela.

“É uma limpeza completa. Lavam chassi, a parte externa e interna do carro e fazem polimento e vitrificação”, afirmou Rafael.

O local recebe modelos que vão dos mais esportivos, como Porsche, Camaro e Corvette, aos mais robustos, como o Land Rover Discovery, assim como carros de colecionadores, como Opala e Fusca.

Segundo Rafael, desde a pandemia da Covid-19, a Aqualis teve um aumento de aproximadamente 40% no número de compradores, que também buscam lavar grandes veículos e até helicópteros, além dos carros de luxo.