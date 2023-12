Conheça o país europeu encantador onde brasileiros não precisam de visto

Região é conhecida pelas construções romanas e praias impressionantes

Maria Luiza Valeriano - 02 de dezembro de 2023

País possui diversos atrativos e conquista cada vez mais turistas (Foto: Reprodução/YouTube)

Quando se fala em viagem pela Europa, alguns países se sobressaem como os mais visitados. É o caso da Itália, França e Espanha, por exemplo. No entanto, a Croácia tem se destacado cada vez mais e hoje é um dos destinos preferidos de quem busca paisagens inesquecíveis.

Brasileiros podem conhecer o país sem visto por até 90 dias, sendo que se trata de um período mais que satisfatório para conferir os atrativos.

A capital Zagreb é um dos pontos mais turísticos, famosa pela cultura e arquitetura austro-húngaro do século XVIII e XIX. No local, a Cidade Alta é onde se encontram as construções mais antigas do país.

Além disso, há a Catedral de Zagrebe que chama atenção por ser diferente de outras catedrais europeias. Turistas também podem contar com uma série de bares, cafés e restaurantes de qualidade e encantadores.

Vale destacar que, por não integrar a rota comum das viagens pela Europa, a cidade possui valores mais em conta em comparação com locais como Londres e Paris.

No período de verão, a melhor época para conhecer a Croácia, turistas também costumem ir até o Parque Nacional dos Lagos Plitviče. Parte de uma reserva florestal de quase 300km², o local abriga 16 lagos interligados por cachoeiras.

Outro atrativo é Zadar, uma cidade histórica com ruínas romanas e venezianas. Existem até muralhas preservadas ao redor da cidade que datam dos séculos 8 e 11.

Já quem busca praias paradisíacas pode ir até Split, considerada um museu a céu aberto, cercado por montanhas a costa do Mar Adriático. A Bacvice Beach e a Beach Bene são as mais amadas, mas a cidade também oferece o Palácio de Diocleciano, uma fortaleza construída durante o Império Romano no século 4.