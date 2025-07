Conheça a cidade goiana que tem um nome que nenhuma mulher gosta de ser chamada

Apesar do nome polêmico, o município tem história, cultura e belezas naturais no interior do estado

Magno Oliver - 09 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem ouve pela primeira vez pode até duvidar, mas é verdade: existe uma cidade em Goiás chamada Piranhas. E não, o nome não tem nenhuma relação com a gíria pejorativa usada para ofender mulheres.

Mesmo assim, a coincidência linguística costuma render piadas e constrangimentos — principalmente nas redes sociais.

Mais de 12 mil moradores e uma origem que remonta ao século XIX

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, Piranhas tem cerca de 12.100 habitantes e está localizada no oeste do estado de Goiás, a aproximadamente 320 km de Goiânia, fazendo parte da região do Vale do Araguaia.

A cidade foi fundada oficialmente em 14 de novembro de 1958, mas sua ocupação começou bem antes, no século XIX, por bandeirantes e garimpeiros.

O nome “Piranhas” foi inspirado no Rio Piranhas, que corta o município — um afluente do Rio Araguaia, conhecido por sua fauna aquática.

O rio era ponto de referência para os viajantes e exploradores da época, que observavam a grande presença de peixes da espécie piranha, famosos por seus dentes afiados e comportamento agressivo.

Economia forte e tradição no agronegócio

Mesmo pequena, Piranhas tem uma economia forte baseada na agropecuária. A cidade é destaque na produção de grãos, especialmente soja e milho, além da pecuária de corte.

Muitos produtores rurais da região fazem parte de cooperativas e ajudam a movimentar a economia local, que também conta com comércio de insumos agrícolas, pequenos empreendimentos e prestação de serviços públicos.

Além disso, o município já foi considerado um dos maiores produtores de arroz de Goiás, atividade que ainda tem presença nas zonas rurais, embora em menor escala que décadas atrás.

Infraestrutura, cultura e curiosidades

Piranhas possui escolas municipais, posto de saúde, hospital municipal, igrejas históricas e praças que mantêm a vida pacata e acolhedora do interior.

A cidade também abriga festas tradicionais, como a Exposição Agropecuária (ExpoPiranhas) e eventos religiosos que movimentam a população.

Entre os pontos curiosos, o nome da cidade é alvo constante de brincadeiras. Muitos moradores relatam situações inusitadas ao viajar para fora do estado, como risadas em aeroportos, reservas de hotel negadas por acharem que era trote, e dificuldade para convencer estranhos de que “sim, eu sou de Piranhas”.

Mesmo com toda a repercussão do nome, os moradores têm orgulho da terra onde nasceram — e defendem com firmeza o valor histórico, cultural e econômico que o município representa para Goiás.

Por que o nome incomoda tanta gente?

Em tempos de redes sociais, memes e linguagem cada vez mais influenciada por gírias, o nome da cidade inevitavelmente carrega uma carga cômica ou até ofensiva para quem não conhece a história por trás.

A palavra “piranha” é usada há décadas como xingamento misógino, o que acaba fazendo com que o nome da cidade — e das pessoas que moram nela — sofra com duplo sentido.

Mesmo assim, o nome não deve ser motivo de preconceito ou desrespeito, já que está ligado à fauna brasileira e à geografia local, não a questões morais ou sociais.

