Em decreto, Roberto transfere gestão de todas as unidades básicas de saúde de Anápolis para OS

Prefeito justificou decisão por conta da dificuldade de contratar médicos para aturarem nas unidades

Caio Henrique - 02 de dezembro de 2023

Roberto Naves, prefeito de Anápolis. (Foto: Edição/ Portal 6)

Através de um decreto, tipificado sob o número 49.648, o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), transferiu a gestão de todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para Organização Social (OS).

O documento é do dia 29 de novembro e define a decisão como um “contrato emergencial para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde”.

A decisão do chefe do Executivo anapolino também não envolveu processo licitatório, através da modalidade de “Dispensa de Licitação”.

Assim, a Fundação Universitária Evangélica (FUNEV) foi a escolhida para assumir as responsabilidades da rede assistencial de saúde da cidade.

O contrato tem duração de 06 meses, em um valor mensal estimado de mais de R$ 4,8 milhões.

Por meio das redes sociais, Roberto também anunciou a mudança e justificou: “vocês sabem que estamos com dificuldades na contratação de médicos, algumas unidades estavam sem esses profissionais.”

“A FUNEV já faz a gestão de 1/3 das unidades de atenção básica. Isso não vai mudar nenhum tipo de relação, vai ser feita uma transição. O que vai mudar é a relação do serviço da Prefeitura para com a população, quando terceirizamos a responsabilidade de contratação é da organização, que tem mais facilidade”, completou o prefeito.

Agora, as 34 UBS’s de Anápolis seguem no formato de gestão por OS, como já vinha acontecendo em outros postinhos e também na UPA Pediátrica e no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, por exemplo.