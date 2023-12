Empresária goiana gera disputa no Shark Tank e volta para casa com investimento de R$ 5 milhões

Josélia Cotrim desenvolveu um software que personaliza produtos para cada tipo de cabelo

Davi Galvão - 02 de dezembro de 2023

Goiana fez sucesso no Shark Tank. (Foto: reprodução/Shark Tank)

Diretamente de Goiânia, a empresária Josélia Cotrim participou da 8ª temporada do programa Shark Tank Brasil, um dos maiores reality shows voltados para quem busca apoio para empreendimentos e startups.

A empresária conseguiu agradar os jurados e voltou para casa com a quantia de R$ 5 milhões em formato de investimentos para a Liso Perfeito Brasil, rede de salões que fundou em 2013.

Como de praxe no programa, cada participante apresenta um produto ou protótipo desenvolvido, e tenta vender a ideia para algum dos jurados, que podem investir em dinheiro a troca de uma participação nos lucros.

A ideia milionária de Josélia se trata de um software que personaliza produtos para cada tipo de cabelo e já foi inclusive patenteado, já sendo utilizado nas unidades da empresa.

Conforme ela explicou, essa preocupação com cada cliente e o biotipo do cabelo é o que torna o método tão essencial, visto que cada indivíduo necessita de um atendimento específico.

Em entrevista ao Portal 6, a assessoria da empresa explicou como funciona essa inovação e a importância que possui.

“O software é alimentado com as informações do biotipo capilar, histórico químico e estado atual dos fios e através dessas informações ele realiza um cálculo para montagem dos produtos que serão utilizados para cada cabelo, ou seja, tudo 100% personalizado”, pontuou.

A proposta inovadora causou inclusive uma disputa entre os tubarões – como são apelidados os jurados – que resultou no investimento de R$ 5 milhões dos renomados José Carlos Semenzato e Luiza Trajano.