Casal ganha R$ 6 milhões na loteria e quase perde tudo após crime: “desumano”

Investigações foram realizadas e comprovaram o ato maldoso, levando à prisão suspeito

Gabriella Licia - 03 de dezembro de 2023

Bolas de loteria durante sorteio. (Foto: Ilustração/Captura via Youtube)

A história de um casal de idosos que tirou a sorte grande na loteria e quase perdeu tudo por causa de um golpe voltou a viralizar na internet e os internautas ficaram impressionados com a maldade do criminoso.

Fred e Maureen Holt são casados e vivem em Manchester, na Inglaterra. No ano de 2012, a dupla decidiu comprar dois bilhetes e apostar com toda a fé nos tickets.

E, para a surpresa de todos, acertaram a sequência exata, sendo contemplados com £ 1 milhão (o equivalente a R$ 6,2 milhões na cotação atual). A grande questão é que eles sequer colocaram as mãos no dinheiro.

Como eram idosos, os ingleses pediram para que um funcionário da loja de bilhetes conferisse a sequência e confirmasse se eles realmente teriam direito à bolada. Neste momento, o criminoso recolheu o papel para conferir e alegou que ‘Não, eles não teriam recebido nada’.

O promotor Duncan Wilcock, responsável pelo caso, disse ao The Sun: “a Sra. Holt disse que ele era um homem muito bom. Ela pediu que verificasse os bilhetes de loteria para ela e confiou”.

Quando os idosos foram informados que não teriam recebido nenhum centavo, eles acabaram deixando o papel com o funcionário e comprando novos tickets para continuar tentando a sorte.

Foi então que o homem recolheu o comprovante do jogo e conseguiu resgatar a quantia milionária. Meses depois, o caso foi descoberto e o criminoso foi condenado a 30 meses de prisão.

Boa parte do dinheiro foi devolvido ao casal sortudo e eles conseguiram, enfim, realizar grandes sonhos, como viagens à lazer.

O porta-voz da loja disse à época: “o sucesso da Loteria Nacional se baseia na confiança dos jogadores e a sentença proferida ao atendente foi inegociável. Isso foi desumano”.