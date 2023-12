Imagens mostram como ficou a casa do suspeito da morte da adolescente Amélia após populares incendiarem o local

Homem havia sido preso ontem (02), mas foi liberado por "falta de elementos que constituíssem situação de flagrância"

Gabriella Pinheiro - 03 de dezembro de 2023

Incêndio em casa, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Na manhã deste domingo (03), populares invadiram e atearam fogo na residência de um homem, suspeito de ter matado e estuprado a adolescente Amélia Vitória, de 14 anos. O caso aconteceu na Rua Cristal, em Aparecida de Goiânia.

Imagens registradas no local mostram a propriedade completamente destruída, repleta de cinzas e móveis espalhados pelo chão da casa.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação teria ocorrido por volta das 09h quando vizinhos e moradores próximos se revoltaram pelo suposto crime cometido pelo morador, arrombaram o portão e invadiram a residência.

O suspeito não se encontrava na casa no momento do episódio. Ele havia sido liberado pela polícia ainda neste sábado (02), por falta de elementos que constituíssem situação de flagrância, após o corpo da jovem ser encontrado.

Tanto o celular quanto o carro do homem foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil (PC), foram encontrados material pornográfico no aparelho e vestígios que indicam que a garota pode ter sido transportada no porta-malas.

Até o momento, os responsáveis pelos delitos não foram identificados e o paradeiro do suspeito segue desconhecido.

Em tempo

A jovem desapareceu no dia 30 de novembro, após deixar a casa para ir buscar a irmã, de 09 anos, na escola. Ela havia saído a pé e sem celular.

Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que a adolescente aparece caminhando pelas ruas antes do crime.

O corpo da jovem foi encontrado na tarde de sábado (02) em uma calçada, enrolado em um lençol, no Parque Hayala, em Aparecida de Goiânia.