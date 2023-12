Acusado de homicídio que fugiu do tribunal em Anápolis “bate o pé” e julgamento é cancelado

Ao Portal 6, familiares lamentaram a decisão: "sentimento de que estamos desamparados pela Justiça"

Caio Henrique - 04 de dezembro de 2023

Suspeito causou uma enorme confusão no Fórum de Anápolis. (Foto: Portal 6)

Após protagonizar uma verdadeira confusão na Avenida Senador José Lourenço Dias, em Anápolis, ao fugir do tribunal do júri que acontecia no Fórum Dr. João Barbosa das Neves, o réu acabou criando novos desdobramentos, dessa vez dentro da sessão.

Isso porque o julgamento foi cancelado e ainda não tem uma data definitiva para voltar a acontecer. A previsão é de que apenas em fevereiro do próximo ano.

O episódio aconteceu na manhã desta segunda-feira (04), quando o suspeito – acusado de homicídio duplamente qualificado contra Wesley Martins Vieira, morto a tiros na porta de casa há oito anos – pulou a cerca e saiu em disparada pela rua.

Ele foi contido por familiares da vítima e levado de volta ao Fórum pela Polícia Militar (PM). A audiência, porém, não continuou, sob justificativa de que o réu tem o direito de requisitar a advogada – que não esteve presente alegando uma “crise de ansiedade”.

Mesmo com um outro profissional tendo sido designado para representá-lo, o investigado “bateu o pé”, ocasionando assim o adiamento do processo. Vale ressaltar que, durante as formalidades do julgamento, ele já havia aceitado ser representado pelo advogado, mas voltou atrás na decisão.

Ao Portal 6, familiares de Wesley não esconderam a insatisfação com o cenário.

“O sentimento que fica é de que estamos completamente desamparados pela Justiça. O cara desacatou uma juíza, em um tribunal”, desabafou um parente.