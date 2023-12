Adolescente é hospitalizada após sofrer choque durante festa, em Anápolis

"Médico disse que ela teve sorte", afirmou conhecida da vítima, ao Portal 6

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2023

Adolescente sofre choque elétrico em festa de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Durante a festa Dose Tripla, realizada em Anápolis neste sábado (02), no espaço de eventos e esportes Arena Sabino, uma adolescente se feriu após receber uma descarga elétrica.

Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Pediátrica (UPA) do município e passa bem, mas relatou não ter recebido apoio da organização da festa.

Já era noite quando, ao encostar em uma estrutura metálica, a garota de 16 anos – que estava acompanhada do pai – sofreu a descarga elétrica. Com o choque, ela teria sido jogada ao chão.

“Ela foi hospitalizada, não recebemos nenhum apoio dos organizadores. A festa seguiu normalmente e ainda houve deboches quanto à intensidade do choque, disseram que foi só um ‘choquinho'”, afirmou uma amiga da vítima, à reportagem.

As costas e nádegas da adolescente tiveram ferimentos visíveis, o que seria um indicativo da saída da carga elétrica do corpo: “o médico disse que ela teve sorte de não ter maiores complicações”.

A conhecida também informou que a adolescente se recuperou bem e já recebeu alta médica.

O Portal 6 procurou a organização do evento, que afirmou estar em contato com a garota, acompanhando a recuperação. Foi alegado que também que tentaram oferecer amparo desde o momento do ocorrido.

“Foi pedido para mandarem receita médica e atestado [família], mas não fizeram questão de mandar. A organização iria arcar com os custos, mas não tivemos retorno”.

“Estamos dando 100% de apoio para ela, assim como tentamos prestar no momento do acidente, mas não nos foi dado espaço”, sustentaram os organizadores.