Casamento dura apenas três minutos após recém-casada não aceitar atitude do marido

Reação foi tão inusitada que eles nem chegaram a sair do tribunal oficialmente como um casal declarados "marido e mulher"

Magno Oliver - 04 de dezembro de 2023

(Foto: Reprodução/Pexels)

Um dos casamentos considerados mais rápidos do mundo aconteceu no Kwait, na Ásia, por conta de um motivo para lá de inusitado.

Após 3 minutos de casada, a noiva decidiu romper o matrimônio depois de um comportamento do noivo que a deixou extremamente furiosa.

De acordo com informações do Publimetro, ela tropeçou, de forma acidental, quando estava saindo do local da cerimônia e o marido a chamou de “estúpida”.

O xingamento foi o estopim para que ela voltasse atrás na decisão de casar e implorasse ao juiz que cancelasse a união imediatamente.

Nas redes sociais, os usuários apoiaram a ex-recém-casada. Alguns deles chegaram a comentar que ela teve uma atitude inteligente de encerrar o casamento pensando no futuro da falida relação.

Um usuário comentou no Twitter que “um casamento sem respeito é fracassado desde o começo.”

Outro seguidor, mais radical, decidiu dar um conselho para cortar o mal logo na raiz: “nunca se case! Se é assim que ele age logo no início, é melhor deixá-lo.”

A anulação da união foi feita em apenas três minutos e o casal nem chegou a sair do tribunal considerados oficialmente como marido e mulher.