Influencer reforma totalmente casa clássica e internautas criticam o resultado “diferentão”

"Quando a gente acha que os níveis de cafonice não podem ser extrapolados", chegou a criticar uma internauta

Davi Galvão - 04 de dezembro de 2023

Reforma foi criticada por diversos internautas. (Foto: TikTok/Matheus Costa)

O influencer Matheus Costa, famoso por fazer pegadinhas com o pai na internet, viralizou novamente nas redes sociais, mas por um motivo a parte. Acontece que o jovem fez uma reforma em casa e tem dado o que falar.

Logo no começo do vídeo, no qual mostra os resultados da obra, também exibe como era o local antes das alterações, quando possuía uma arquitetura simples, com piso de taco e móveis antigos.

Após a reforma, o imóvel adotou um tom que, conforme o próprio Matheus, se assemelha a uma boate, com luzes piscantes e um tom bastante futurista.

Apesar do jovem parecer ter aprovado as mudanças, alguns usuários questionaram o processo, alegando que o imóvel perdeu o charme que tinha.

“Quando a gente acha que os níveis de cafonice não podem ser extrapolados”, comentou um internauta.

“Abracei meu diploma de arquitetura aqui e sussurrei pra mim mesmo que vai ficar tudo bem”, brincou outro.