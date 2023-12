Mulher liga volume no ‘talo’ e agride policiais chamados para ocorrência em Anápolis: “vocês são uns merdas”

Durante a abordagem, a mulher ainda teria mostrado o dedo do meio por várias vezes à equipe

Gabriella Pinheiro - 04 de dezembro de 2023

Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Anápolis. (Foto: Rafaella Soares)

Uma mulher, de 37 anos, teve que ser levada até a Central de Flagrantes, após xingar e tentar agredir um policial militar durante uma abordagem. A confusão aconteceu no domingo (03), no Residencial Nova Aliança, em Anápolis.

O alvoroço teve início por volta das 15h, após uma viatura da PM se deslocar até o endereço para atender uma ocorrência de perturbação de sossego.

No local, os policiais encontraram uma mulher, de 50 anos, que relatou que a vizinha tinha o costume de ligar o aparelho de som em um volume muito alto.

Assim, a equipe foi até a porta da casa da suspeita e constataram o elevado barulho vindo da residência. Devido ao som, as autoridades ficaram por cerca de 10 minutos batendo no portão.

Em um dado momento, a mulher saiu do local e, já bastante exaltada, começou a gritar com os agentes, afirmando: “Quem chamou vocês na minha casa? Vocês são uns merdas, vão prender ladrão”.

Após a fala, os policiais pediram para que a suspeita abaixasse o volume do som, mas foram surpreendidos com uma nova afronta: “Não vou abaixar porra nenhuma. Vai tomar no cu”.

Não o bastante, ela ainda tentou agredir um dos policiais, mas foi impedida.

Durante a abordagem, a mulher ainda teria mostrado o dedo do meio por várias vezes à equipe. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a Central de Flagrantes para as devidas medidas legais.