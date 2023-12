Polícia Civil de Anápolis prende dupla suspeita de assassinar adolescente na porta de casa

Ao Portal 6, o delegado responsável revelou que um dos envolvidos já possuía passagens por tráfico e homicídio

Samuel Leão - 04 de dezembro de 2023

Executores do adolescente André de Souza são presos e internados, neste domingo (03). (Foto: Reprodução)

Cerca de cinco meses após executarem um adolescente de 17 anos na porta de casa, no bairro Jardim Progresso, em Anápolis, dois suspeitos foram indiciados e presos neste domingo (03).

Em entrevista ao Portal 6, o delegado responsável, Wlisses Valentim, revelou que um dos envolvidos já possuía até passagens por tráfico e homicídio.

“O adolescente [um dos envolvidos no crime] tem passagem por tráfico e homicídio. Foi encontrado no próprio endereço, onde fizemos a prisão. Já o maior atua como entregador e foi preso no trabalho, ele não tinha passagens”, apontou.

O homicídio ocorreu no dia 18 de julho, na Avenida 10, por volta das 16h, e foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima, identificada como André de Souza Rodrigues Barros, tinha dívidas com a dupla e iria entregar um forno micro-ondas como parte do pagamento.

Ainda segundo o delegado, o débito seria proveniente da compra de drogas, visto que a vítima seria usuária e teria feito negócios com os suspeitos.

Entretanto, ao sair de casa, o adolescente foi emboscado pelos dois jovens, que estavam de moto. Um deles, também menor de idade, desceu da garupa e executou o rapaz a tiros na calçada, deixando lá mesmo o eletrodoméstico.

Após concluir as investigações, o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, definiu que o adolescente que efetuou os disparos fosse internado, seguindo o decreto emitido pela Vara da Infância e Juventude na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Já o condutor da moto, maior de idade, que também participou da emboscada, foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, sendo recolhido ao presídio local.