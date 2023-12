6 hábitos que quem é goiano de verdade tem no dia a dia

Goiás é um estado rico em aspectos culturais, que vão muito além do estereótipo do sertanejo

Augusto Araújo - 05 de dezembro de 2023

Vista aérea da Praça Cívica, a partir do Palácio das Esmeraldas. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Goiás é um estado rico em cultura, com uma população repleta de aspectos marcantes e costumes que vão muito além do estereótipo do sertanejo.

Sendo assim, separamos para você uma lista com 06 hábitos típicos de goianos, que podem ser facilmente vistos no dia a dia.

1. Visitar parentes

Em Goiás, é muito comum que as pessoas saiam de casa para fazer uma visita aos familiares, seja em outra cidade ou até mesmo dentro do próprio município.

Além disso, há sempre aquela troca, especialmente em feriados e festividades, quando os parentes do interior vão para as grandes cidades e vice-versa, para manter os laços de família fortalecidos e matar a saudade.

2. Churrasco no fim de semana

Por viverem em um estado com uma forte presença da agropecuária, é muito marcante entre os goianos o costume de “assar uma carninha” com os amigos e família nos dias de descanso.

Afinal de contas, ninguém é de ferro e chamar o pessoal para uma confraternização nas folgas é uma boa oportunidade para fugir da rotina e socializar.

3. Fofocar

Se perguntar para o goiano, ele provavelmente vai dizer que odeia fofoca e jamais espalhou histórias sobre outras pessoas.

Mas, na realidade, é muito comum ver os moradores se reunindo para contar histórias e ”se manter atualizado” sobre o que anda acontecendo dentro do próprio círculo social.

Há até quem sai na porta de casa e senta na rua só para fazer essa “troca de informações”.

4. Som no ”último volume”

Um outro costume muito tradicional em Goiás é pegar uma caixa de som e colocar as músicas para tocar no volume mais alto.

Seja cumprindo afazeres domésticos, relaxando ou em uma das já citadas confraternizações, é uma característica muito forte dos goianos.

E não é incomum encontrar veículos passando na rua com som automotivo tocando no último volume, seja com sertanejo, eletrofunk ou até mesmo clássicos da música brasileira ou internacional.

5. Vida noturna agitada

Em todos os cantos de Goiás, a população sempre encontra um jeito de relaxar e fugir das pressões do cotidiano. E é na vida noturna que muitos acabam encontrando a solução.

Seja em baladas, frequentando bares e restaurantes, ou até mesmo em raves e eventos automotivos, o goiano se depara com o lazer nos embalos da noite.

6. Ser bem humorado

Por fim, uma característica marcante do goiano é o bom humor e levar a vida com leveza.

Seja contando “causos”, fazendo piadas ou até mesmo rindo de si mesmo, quem nasce em Goiás tem esse hábito de espalhar a alegria para as pessoas ao redor.