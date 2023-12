Câmara de Anápolis paga R$ 500 em diárias para servidores visitarem Goiânia

Comparação com outros municípios do interior de Goiás mostra que a farra só aumenta

Pedro Hara - 05 de dezembro de 2023

Entrada da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

Levantamento realizado pela Rápidas junto aos portais da transparência dos legislativos de importantes cidades do interior de Goiás mostram que a Câmara Municipal de Anápolis está sendo absurdamente generosa na concessão de diárias a servidores de gabinetes de vereadores ou da administração da Casa.

Para se ter uma ideia da discrepância, um servidor do Legislativo anapolino recebe R$ 500 para cobrir custos com deslocamentos a Goiânia, enquanto vereadores recebem R$ 600.

Em Itumbiara, município que fica a 200 km da capital, a diária dada aos servidores da Câmara Municipal é de R$ 150. Rio Verde, que está 230 km distante do mesmo destino, concede R$ 200.

Já em Porangatu, cidade que fica a 400 km de Goiânia, o valor da diária é R$ 200. Por fim, a última cidade consultada pela Rápidas foi Jaraguá, a 120 km de capital, onde o recurso empenhado varia de R$ 100 a R$ 150.

Vale destacar que, entre os municípios consultados, Anápolis é o que está mais próximo de Goiânia (distância de inferior a 60 km).

Bruno Peixoto começa a colocar estratégia em prática

Em entrevista ao jornalista Jackson Abrão, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), ao falar sobre a pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia, reiterou diversas vezes o fato de ter nascido na capital e que conhece “cada canto da cidade”.

As declarações do deputado estadual vão de encontro ao adiantado pela Rápidas: com base em entrevistas qualitativas, ele martelará o discurso de que o goianiense está ‘cansado de forasteiros’ administrando a cidade.

Não é só apenas uma indireta ao concorrente interno, o ex-prefeito de Trindade, Jean Darrot.

O objetivo é rifá-lo da disputa, invibialziando o nome dele.

Briga pela “direita” em Anápolis já bota medo em articuladores

Após o vice-prefeito Márcio Cândido (SD) falar em entrevista que ele quer ser “o candidato” da direita em Anápolis no próximo pleito, o vereador Hélio Araújo (PL) resolveu rebate-lo publicamente dizendo que só ele é “autenticamente de direita” na cidade.

Articuladores dessa corrente em Anápolis já veem esses ruidos com preocupação, uma vez que a divisão de candidaturas no mesmo campo só beneficiaria Antônio Gomide (PT), que deve começar a disputa com intenção de votos suficiente para ganhar no 1º turno.

“Essa briga não é boa para ninguém”, disse um deles à Rápidas.

Emenda de Clécio Alves surpreendeu deputados, mas não deve ser aprovada

A emenda feita pelo deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) para diminuir o ICMS de 17% para 15% foi recebida com surpresa entre os colegas.

“Não existe a menor possibilidade dela ser aprovada, ele está fazendo isso para aparecer”, disse um parlamentar à Rápidas.

O projeto enviado pelo governo a Alego pretende aumentar o imposto de 17% para 19%.

“Lei Marília Mendonça” já está em tramitação na Câmara dos Deputados

A deputada federal Flávia Morais (PDT) apresentou um projeto de lei que “reconhece a música caipira e sertaneja como manifestação da cultura nacional”.

Chamada de “Lei Marília Mendonça”, a matéria visa garantir o “incentivo ao ensino da viola caipira como uma maneira de garantir a continuidade da tradição musical caipira e sertaneja”.

Nota 10

Para Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) pela ideia e execução do Natal do Bem do Oscar Niemeyer. O local tem atraído famílias de todo o estado, que conseguem visitar o local e consumir do bom e do melhor a preços módicos.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) de Goiânia, que não consegue organizar o trânsito na capital em horário de pico.

O que mais se vê nas ruas são motoristas fechando cruzamentos pois os semáforos que deveriam seguir a “onda verde” não funcionam de maneira satisfatória.