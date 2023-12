Motorista de aplicativo revela qual outro código existe além do B

Novidade começou a ser disseminada nos chats entre passageiros e condutores como método alternativo de pagamento

Gabriella Licia - 05 de dezembro de 2023

Danilo Lopes é motorista de aplicativo. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um motorista de transporte de passageiros por aplicativo decidiu compartilhar com os internautas sobre um novo código secreto que tem sido disseminado entre alguns clientes e condutores das plataformas de corridas, como a Uber e a 99Pop.

No mesmo sentido do Código B, o novo termo foi apresentado por Danilo Lopes, um profissional do ramo que divulga a rotina no Instagram e já acumula 102 mil seguidores.

Através de um vídeo, o homem divulgou a seguinte pergunta de um seguidor: “qual outro código se usa além do B?”. Nas cenas, é possível ver o motorista explicando que, recentemente, descobriu a novidade.

Trata-se do “Código MM”. “Vocês já imaginam o que é o MM, né?”, diz Danilo. Por ser referente a um assunto polêmico, ele preferiu deixar que os internautas interpretassem o significado.

Apesar do pouco detalhamento, de fato, o termo está sendo encaminhado nos chats, como ‘novo método de pagamento’ aos adeptos da ideia.

Nos comentários, os internautas deixaram algumas possibilidades. “B de b*qu*t e MM seria o outro nome, né? M*m*da?”, perguntou um usuário da rede.

